Imerys : rouge vif

(Boursier.com) — Dans les dernières positions du palmarès, Imerys trébuche de 6,5% à 32,9 euros en ce milieu de semaine à Paris, au plus bas depuis la mi-mai. Oddo BHF anticipe un deuxième trimestre difficile pour le spécialiste des minéraux industriels. Le groupe devrait faire état d'une nouvelle détérioration de ses volumes de vente. Cette détérioration, pour le moins inattendue, s'explique, selon le courtier, par une base de comparaison défavorable liée à un deuxième trimestre 2022 très dynamique et amplifiée par de bonnes tendances dans les activités industrielles. L'analyste table ainsi sur un recul de l'activité en volume de 14% sur le T2 après -11,9% au T1 et un effet prix de 5% après un T1 à 11%. Au final, le CA devrait ressortir à 1,027 MdE (-9% à périmètre et change constant) et l'EBITDA à 179 ME, en baisse de 18%.

In fine, le titre pourrait rester sous pression dans les prochains jours, malgré une performance boursière déjà difficile en 2023. L'analyste maintient néanmoins son conseil 'surperformer', estimant que le titre présente un potentiel de baisse limité compte tenu de la mauvaise performance récente et d'un redressement du momentum. Une occasion de se renforcer à bon compte d'autant que l'essentiel reste la transformation en profondeur marquée par les cessions de Calderys et du papier pour financer un virage dans la production de lithium (Saint-Austell et Beauvoir). L'objectif est ramené de 60 à 55 euros compte tenu de la mise à jour de la valorisation de Saint-Austell et des données de marché.