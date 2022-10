Imerys remonte au plus haut depuis 6 mois en bourse, le lithium en soutien

(Boursier.com) — Imerys grimpe encore de près de 3% à plus de 40 euros ce mercredi, au plus haut depuis le printemps dernier en bourse de Paris, toujours porté par son ambition d'extraire du lithium sur le site qu'il exploite à Beauvoir, dans le département de l'Allier, avec pour objectif de devenir "un acteur majeur" du secteur en Europe... "Imerys vise une production de 34.000 tonnes d'hydroxyde de lithium par an à partir de 2028, qui ferait du groupe un fournisseur de premier plan du marché européen des batteries et lui conférerait un rôle clé dans l'industrie mondiale du lithium". Le projet devrait nécessiter un investissement estimé à approximativement 1 milliard d'euros. Le coût de production du lithium à Beauvoir devrait se situer entre 7 euros/kg et 9 euros/kg, "niveau compétitif en particulier sur le marché européen, et garantirait ainsi un retour sur investissement intéressant pour ce projet".

Le Bureau National de Recherche Géologiques et Minières (BRGM) avait mesuré la réserve de Lithium à environ 320 kt, Imerys annonce une réserve de lithium de 0,8 Mt (en ligne avec ses estimations), précise Oddo BHF. En première approche, sa valorisation du gisement de Beauvoir serait ramenée à 1,523 MdE (soit 18 euros par action, vs 20 euros précédemment) sur la base d'un coût de production de 8000$/t (6949$ dans ses estimations), une subvention de 25% des Capex, une valeur long terme de revente du Lithium prudente à 15 k$/t contre 70 k$ aujourd'hui... "Imerys a lancé une transformation en profondeur marqué par les cessions de Calderys et du papier pour financer un virage dans la production de lithium. Ces grandes manoeuvres ne manqueront pas de réveiller la belle endormie et de séduire le coeur perdu des investisseurs. Ces opérations permettront de réduire la cyclicité du groupe tout en le recentrant sur l'électrification des véhicules", souligne l'analyste.

Berenberg, de son côté, a revalorisé le dossier de 46 à 50 euros avec un avis à l'achat' et AlphaValue est repassé acheteur sur le dossier.