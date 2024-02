Imerys : remonte après le décrochage initial

(Boursier.com) — Imerys cède 4% à 31 euros en matinée après avoir décroché de plus de 12% à l'ouverture. Le spécialiste des minéraux industriels a dévoilé des résultats annuels en retrait, impactés par la faiblesse de la demande dans la plupart des marchés, en particulier la construction résidentielle, mais globalement conformes aux attentes du marché. Sur l'exercice clos, la firme a ainsi enregistré un résultat opérationnel de 108 ME, en retrait de 66%, incluant la perte de valeur des actifs destinés au marché du papier d'un montant de 175 millions d'euros, pour un chiffre d'affaires de 3,794 milliards d'euros, en baisse de 11,4%. L'EBITDA courant est en ligne avec les dernières prévisions, à 633 millions d'euros contre 720 ME en 2022 (-12%). Imerys a par ailleurs enregistré un cash-flow libre opérationnel courant net de 191 millions d'euros (20 millions d'euros en 2022).

"Après le déstockage sans précédent observé en 2023, nos marchés finaux se sont stabilisés. La construction, notamment dans le résidentiel, et, dans une moindre mesure, l'automobile, devraient demeurer atones, toujours bridés par les taux d'intérêt élevés, tandis que les autres marchés tels que les biens de consommation et les sciences de la vie ou l'énergie et l'électronique devraient progresser", a indiqué le groupe pour 2024.