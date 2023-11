Imerys relève ses ambitions de réduction d'émissions de CO2

(Boursier.com) — Conformément aux engagements de l'Accord de Paris, Imerys s'est fixé de nouveaux objectifs et a élaboré une feuille de route concrète de décarbonation pour réduire significativement les émissions de gaz à effet de serre au sein de ses opérations mais aussi de sa chaîne de valeur, et développer des produits bas carbone pour ses clients.

Dans le cadre de son plan de transition, Imerys s'est fixé pour objectif de réduire ses émissions de scope 1 et 2 de 2.485 kt CO2eq en 2021 à 1.442 kt CO2eq en 2030, en ligne avec la trajectoire 1,5oC.

Pour garantir l'atteinte de ces objectifs de décarbonation, Imerys a intégré des critères climatiques dans tous ses principaux processus industriels, y compris les dépenses d'investissement. De nombreux projets sont déjà bien engagés et se concentreront sur cinq leviers clés : changement de combustible et approvisionnement en biomasse ; initiatives en matière d'efficacité énergétique ; électrification des procédés thermiques ; innovation dans les procédés de production ; approvisionnement en électricité bas carbone.

Concernant le scope 3, le nouvel objectif d'Imerys validé par le SBTi consiste à réduire les émissions de 25% en tonnes équivalent CO2 en valeur absolue. Il inclut les émissions générées par les biens et services achetés, les biens d'équipement, les activités liées aux carburants et à l'énergie, le transport et la distribution en amont et en aval, ainsi que les déchets générés dans les opérations, les déplacements professionnels ou les déplacements domicile-travail des employés.

Les principaux leviers pour atteindre les objectifs du scope 3 sont les suivants : formation et sensibilisation des salariés ; engagement direct avec les fournisseurs et les clients pour fixer des objectifs de réduction des émissions fondés sur des données scientifiques pour leurs propres opérations ; utilisation de matières premières recyclées, mesures d'efficacité énergétique, réduction des déchets, augmentation du transport intermodal, initiatives d'économie circulaire et gestion de portefeuille.

"Imerys a réalisé des progrès considérables sur sa feuille de route de décarbonation depuis que nous avons fixé nos premiers objectifs validés par le SBTi en 2019. Nous sommes fiers d'avoir également obtenu cette validation pour nos nouveaux objectifs, qui démontrent notre engagement à soutenir l'Accord de Paris pour limiter le réchauffement climatique à 1,5oC au-dessus des niveaux préindustriels d'ici la fin du siècle. Notre portefeuille de solutions soutient également les efforts de nos clients pour décarboner et réduire leurs impacts environnementaux. L'ensemble des équipes d'Imerys sont mobilisées pour réaliser cette ambition commune", déclare Alessandro Dazza, Directeur général d'Imerys.