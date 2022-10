Imerys précise ses ambitions pour le projet lithium de Beauvoir

(Boursier.com) — Imerys lance un projet majeur d'exploitation de lithium

site de Beauvoir dans l'Allier, qui produit du kaolin pour la céramique depuis la fin du XIXe siècle.

"Une fois mené à bien, le projet contribuera aux ambitions de la France et de l'Union européenne en matière de transition énergétique et il permettra également d'accroître la souveraineté industrielle de la France et de l'Europe à l'heure où les fabricants de batteries et les constructeurs automobiles sont fortement dépendants des importations de lithium, élément essentiel de la transition énergétique", se félicite Imerys.

Les résultats des études menées confirment que le gisement offre des concentrations et des quantités de lithium très attractives, explique la société qui vise une production de 34 000 tonnes d'hydroxyde de lithium par an à partir de 2028. Ce qui ferait du Groupe un fournisseur de premier plan du marché européen des batteries et lui conférerait un rôle clé dans l'industrie mondiale du lithium.

Le projet devrait nécessiter un investissement estimé à approximativement 1 milliard d'euros. Le coût de production du lithium à Beauvoir devrait se situer entre 7 EUR/kg et 9 EUR/kg, "niveau compétitif en particulier sur le marché européen, et garantirait ainsi un retour sur investissement intéressant pour ce projet".

La production devrait débuter dans les 5 prochaines années, une fois les phases de laboratoire et de pilote industriels achevées.