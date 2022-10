Imerys : pourquoi le titre grimpe de plus de 5% ?

(Boursier.com) — Dans des volumes épais pour le dossier, Imerys surperforme nettement le marché en matinée à la faveur d'un gain de 5,5 à 34,8 euros, au plus haut depuis début juin. Le titre du leader des spécialités minérales pour l'industrie bénéficie du soutien d'Oddo BHF qui a revalorisé la valeur de 45 à 55 euros tout en réitérant son conseil 'surperformer'. Après la cession coup sur coup des réfractaires et du papier, Imerys a posé la première pierre pour reconquérir le coeur perdu des investisseurs, explique l'analyste. La firme présente une valorisation particulièrement attractive à environ 7 fois l'EBITDA 2023 estimé sur un EBITDA déprimé en baisse de 19% à pcc vs 2021 (décote d'environ 7% par rapport à sa moyenne historique), et un rendement de plus de 4%. Un dividende exceptionnel ne peut de plus pas être exclu.

Le groupe devrait par ailleurs dévoiler son potentiel de lithium dans sa mine de Beauvoir lors de son CMD du 7 novembre prochain. Le broker est convaincu que ses réserves de lithium sont largement supérieures aux estimations du BRGM de 2018... De plus, Imerys détient aussi d'autres gisements de lithium dans ses mines de Cornouaille (UK) et de Ranong (Thaïlande).