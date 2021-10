Imerys : point sur la procédure du "Chapter 11" des entités talc nord-américaines

(Boursier.com) — Imerys fait le point sur la procédure du "Chapter 11" des entités talc nord-américaines. Le leader mondial des spécialités minérales pour l'industrie explique que le 13 octobre, la Cour supervisant la procédure a rendu une décision selon laquelle certains votes en faveur du plan de réorganisation des entités talc nord-américaines ne doivent pas être pris en compte dans le calcul du vote final. En conséquence le Plan est maintenant juste en deçà du seuil d'approbation requis de 75% des votes. Cette décision devrait retarder la procédure du "Chapter 11" jusqu'en 2022.

Le Groupe ne s'attend pas à ce que cette décision ait un impact significatif sur les termes de l'accord relatif à Imerys SA et ses filiales intégré dans le Plan, en partie déjà exécuté par la vente des actifs des entités talc nord-américaines à un tiers. Les représentants des actuels et éventuels futurs plaignants continuent de soutenir cet accord selon les termes et conditions actuellement décrits dans le Plan.

Le Groupe continue de considérer que le solde de la provision dans ses états financiers à fin 2020 est approprié pour couvrir l'impact financier attendu de la procédure du "Chapter 11" sur Imerys.