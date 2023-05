Imerys : partenariat avec TotalEnergies

(Boursier.com) — Imerys remonte de 1,6 à 33,2 euros en fin de matinée à Paris. Le groupe a conclu un partenariat à long terme avec TotalEnergies pour la production d'énergie renouvelable sur son site du comté de Santa Barbara. Imerys va ainsi collaborer avec le géant de l'énergie pour installer un système solaire à grande échelle associé à un système de stockage d'énergie par batterie sur son site de Lompoc, dans le comté de Santa Barbara, en Californie, dans le cadre d'un contrat de services énergétiques à long terme. Ce projet est conforme à l'engagement d'Imerys de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans l'ensemble de ses installations et permettra d'éliminer environ 7.000 tonnes d'émissions de CO? par an.

TotalEnergies installera, entretiendra et exploitera sur son site de Lompoc un réseau de panneaux solaires au sol d'approximativement 15 MWcc et un système de stockage d'énergie de 7,5 MWh pour le compte d'Imerys, dans le cadre d'un contrat de services d'achat et de stockage d'électricité d'une durée de 25 ans. Le site industriel de Lompoc a commencé ses activités d'extraction et de traitement de la diatomite dans les années 1890. La nouvelle installation de production d'énergie renouvelable couvrira 50% de la demande actuelle en énergie électrique du site.