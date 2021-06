Imerys ouvre une nouvelle usine en Inde

(Boursier.com) — Imerys lance les ventes commerciales de sa nouvelle usine d'aluminates de calcium de Visakhapatnam (Vizag), dans l'état d'Andhra Pradesh en Inde. Dans ce projet, le Groupe a investi 40 millions d'euros.

Cette nouvelle installation renforce la présence d'Imerys dans le pays et lui permet de fournir à ses clients locaux des solutions adaptées à leurs besoins. En effet, à partir de sa nouvelle usine, Imerys fournira le marché des réfractaires ainsi que celui de la construction en SECAR70V, un liant d'aluminate de calcium à chimie contrôlée et minéralogie optimisée pour les applications conventionnelles de bétonnage, et du SECAR 68V, un liant d'aluminate de calcium dédié à la demande croissante de bétonnage à faible teneur en ciment.

Ces produits ont été développés par les scientifiques d'Imerys pour répondre aux besoins spécifiques des industries indiennes du réfractaire et de la construction, tout en étant adaptés au climat du sous-continent indien.

L'usine servira également de centre de distribution de mortiers prêts à l'emploi et de solutions de bentonites importées pour servir le secteur des infrastructures en forte croissance, en particulier pour des applications telles que le traitement des eaux usées, le creusement de tunnels et le génie civil en général.

Imerys a recruté 100 personnes localement, qui ont été formées au fur et à mesure de la mise en service de l'usine. Imerys Inde emploie désormais 800 personnes, réparties sur 16 sites industriels et 8 bureaux commerciaux.

Outre la production de liants à base d'aluminate de calcium, le Groupe produit des solutions de spécialité pour les céramiques, les plastiques, les polymères et les produits réfractaires.