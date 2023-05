Imerys : nomination

(Boursier.com) — Imerys , leader mondial des minéraux de spécialités, annonce l'arrivée d'un nouveau membre au sein de son Comité Exécutif. Emmanuelle Vaudoyer rejoint Imerys en tant que Directrice Juridique et Secrétaire du conseil d'administration, membre du Comité Exécutif, à compter du 30 mai 2023.

Emmanuelle Vaudoyer, 50 ans, est avocate au Barreau de Paris, et titulaire d'un DESS de droit international et d'un LLM de droit américain. Emmanuelle a débuté sa carrière en tant qu'avocate spécialisée en fusions-acquisitions chez Clifford Chance à Paris et à Londres, puis a occupé des postes à responsabilités en tant que juriste d'entreprise dans les médias et le private equity.