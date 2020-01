Imerys : Moody's passe la perspective crédit à 'négative'

(Boursier.com) — Moody's confirme la note senior non garantie d'Imerys à 'Baa2' mais passe la perspective associée à la notation de 'sous revue' à 'négative'. L'agence estime que les performances d'Imerys s'amélioreront au cours de l'année 2020 par rapport aux niveaux actuellement déprimés, principalement grâce à l'absence de dépenses exceptionnelles, et en supposant que, malgré la pression cyclique sur certains de ses marchés finaux tels que l'industrie manufacturière, l'automobile, le papier, les résultats seront globalement relativement stables.

Bien que les perspectives d'activité restent difficiles, les fortes liquidités résultant de la cession de sa division Toiture permettent à la société de couvrir un certain nombre de paiements exceptionnels non récurrents liés au litige sur le talc américain, à la fermeture de son usine de wollastonite à Willsboro au premier semestre 2019 ainsi qu'aux dépenses de restructuration liées aux mesures de réduction des coûts et au programme de transformation du groupe, souligne Moody's.