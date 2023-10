Imerys : les résultats se tassent sur 9 mois

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires d'Imerys sur les 9 premiers mois de 2023 s'est élevé à 2,9 milliards d'euros, soit une baisse de -8,5% par rapport à la même période de l'an passé, à périmètre et taux de change constants (3,258 MdsE).

Les volumes de vente du Groupe ont reculé de -13,3%, sous l'effet de la faiblesse de ses principaux marchés finaux, de la poursuite du déstockage de ses clients dû à un manque de visibilité sur la reprise économique, et d'une concurrence accrue dans certaines zones géographiques. L'effet prix d'Imerys a été positif sur les 9 premiers mois, grâce à l'effet embarqué des hausses de prix intervenues l'an dernier et aux actions ciblées menées en 2023.

Imerys conserve une marge d'Ebitda courant proche de 17% sur les 9 premiers mois, soutenue par la baisse des coûts variables, en particulier de l'énergie et du fret, des coûts fixes eux aussi en recul malgré l'inflation, et de la contribution du dividende des coentreprises et entreprises associées.

Le résultat courant net des activités poursuivies, part du Groupe s'est élevé à 192 ME pour les 9 premiers mois de 2023, en baisse de -13,1% par rapport à l'an dernier. Le résultat financier net ressort à -33 ME. La charge d'impôt, de 72 ME, correspond à un taux d'imposition effectif de 27,0%. Le résultat courant net des activités courantes ressort à 2,27 euros par action.

Le résultat net, part du Groupe à fin septembre a atteint 184 ME, en baisse de -4,9% par rapport à la même période de l'an dernier.

Perspectives

Les résultats d'Imerys sur les 9 premiers mois de l'année démontrent que le modèle économique continue de faire preuve de son adaptabilité en période de forte incertitude. "Nous sommes confiants dans notre capacité à générer de nouvelles économies de trésorerie et de coûts, grâce aux initiatives en cours de déploiement dans l'ensemble du Groupe", indique Imerys.

Sous réserve d'une conjoncture stable, la société prévoit de se situer dans le bas de la fourchette de sa prévision d'Ebitda courant compris entre 630 et 650 ME, annoncée le 27 juillet.