Imerys : l'AG se tiendra le 10 mai

(Boursier.com) — Suivant décision du Conseil d'Administration, les actionnaires d'Imerys sont convoqués à l'Assemblée générale ordinaire de la société qui se tiendra à New Cap Event Center, 3 Quai de Grenelle, à Paris, le mardi 10 mai à 14h30.

L'avis préalable de réunion valant avis de convocation à cette Assemblée a été publié le 1er avril au Bulletin d'Annonces Légales Obligatoires (BALO). Il contient l'ordre du jour, les projets de résolutions qui seront soumis au vote des actionnaires, ainsi que les modalités de participation et de vote. Les documents et renseignements relatifs à cette Assemblée seront disponibles, dans les conditions légales et réglementaires, au siège de la société, son site Internet ou auprès de Caceis Corporate Trust.

Dividende

Rappelons que lors de l'Assemblée générale des actionnaires, le Conseil d'Administration proposera la distribution en numéraire d'un dividende de 1,55 euro par action, en hausse de 34,7% par rapport à l'année passée, soit un paiement total estimé à 132 millions d'euros, et 46% du résultat courant net, part du groupe. "Cette proposition témoigne de la confiance du Conseil dans les fondamentaux et les perspectives de croissance du Groupe", commente le management d'Imerys.