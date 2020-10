Imerys investit 35 ME dans la production de graphite destiné au marché des batteries lithium-ion

Crédit photo © Société Imerys

(Boursier.com) — Imerys , le leader mondial des solutions de graphite et de carbone, annonce le développement de sa capacité de production de graphite synthétique pour faire face à la demande croissante de ses produits de spécialité destinés au marché des batteries lithium-ion. Le Groupe investira 35 millions d'euros dans son usine de Bodio, en Suisse, où il compte augmenter sa production de matériaux en graphite de haute pureté, afin de répondre à la demande croissante des fabricants de batteries en Asie, en Europe et en Amérique du Nord, qui développent également rapidement leur production.

Cet investissement est le premier d'une série de projets d'expansion de capacité que le Groupe envisage de réaliser pour accompagner la forte croissance attendue du marché des véhicules électriques dans le monde.

Avec un portefeuille de poudres de graphite naturel et synthétique, de noirs de carbone conducteurs et de dispersions sur mesure, Imerys continuera à développer des matériaux innovants pour des batteries plus sûres et plus performantes, en étroite collaboration avec les principaux producteurs de batteries lithium-ion dans le monde.