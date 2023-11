Imerys : gros investissement en Chine

(Boursier.com) — Imerys investit 43 millions d'euros dans une usine dernière génération de production d'additifs minéraux de spécialités pour les polymères à Wuhu, en Chine. Cette usine s'appuiera sur l'expertise minérale d'Imerys pour fournir au marché chinois une source locale de talcs haut de gamme afin de répondre à la demande croissante d'additifs minéraux de renforcement pour les plastiques légers utilisés dans l'automobile.

Ce site est le projet d'investissement le plus ambitieux de la société dans la région ces dernières années. Il produit une gamme de talcs à haut coefficient de forme, ultra-fins et micro-lamellaires - dont les marques HAR, Jetfine et Steamic - spécialement conçus pour améliorer les performances mécaniques des pièces automobiles en plastique renforcé au talc, qui remplacent de plus en plus les pièces métalliques dans les véhicules modernes, ainsi que la gamme ImerFlex qui permet de réduire l'épaisseur des revêtements intérieurs des pneumatiques.

Le nouveau lieu de production occupe une surface d'environ 26.000 mètres carrés et a été construit en deux ans. Il emploie une trentaine de personnes et devrait atteindre sa pleine capacité de production annuelle d'environ 35.000 tonnes d'ici 2025. Située à Wuhu, dans la province d'Anhui, l'usine bénéficie d'un emplacement stratégique au coeur de l'industrie automobile du pays, ce qui permet à l'entreprise de tisser des liens plus étroits avec ses clients, tout en permettant à ces derniers de bénéficier de la proximité d'un important fournisseur de minéraux industriels.

Le Groupe Imerys est fortement implanté en Chine, avec un centre technologique à Tianjin et 10 autres usines, dont une de traitement de carbonates de calcium adjacente à la nouvelle installation, et emploie actuellement près de 1.400 personnes dans le pays.