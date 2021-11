Imerys grimpe après un solide trimestre

(Boursier.com) — Dans un marché indécis en début de séance, Imerys avance de 1% à 37,8 euros. Le spécialiste des minéraux industriels a réalisé un nouveau solide trimestre avec un EBITDA courant en hausse de 17,7 % à 194 millions d'euros pour un chiffre d'affaires en progression de 21% à 1,1 milliard d'euros. Le résultat net est passé sur un an de 39 à 74 ME.

Imerys estime que la demande pour ses solutions de minéraux de spécialité devrait rester soutenue dans la plupart des segments de marché jusqu'en 2022. Le maintien d'une stricte discipline en matière de politique tarifaire et de gestion des coûts devrait continuer de compenser l'impact du renchérissement des coûts de production. Dans les conditions actuelles de marché, Imerys vise un EBITDA courant compris entre 735 et 755 millions d'euros en 2021, soit une amélioration significative par rapport aux 631 ME enregistrés en 2020.