Imerys : grimpe après les annonces

(Boursier.com) — Imerys fait partie des belles surprises du jour à Paris. Le titre du spécialiste des minéraux industriels s'adjuge 5% à 42,7 euros après la publication de comptes 2020 supérieurs aux attentes et le retour de la croissance organique au quatrième trimestre. Pour 2021, Imerys confirme être "en bonne voie d'atteindre les principaux objectifs fixés pour 2022 lors de sa journée investisseurs 2019". La marge d'EBITDA courant devrait continuer à progresser en 2021 et 2022. Le groupe propose le versement d'un dividende est à 1,15 euro par action en numéraire.

Oddo BHF reste convaincu que le titre présente un fort potentiel de rerating. Plusieurs éléments devraient tirer la valeur: un fort rebond des volumes attendu lors du premier trimestre (les activités industrielles sont en berne depuis le S2 2018), la cession d'une partie ou de la totalité de l'activité papier et pour finir, un CMD probablement au second semestre pour vraisemblablement acter un repositionnement du groupe vers des actifs moins cycliques. Le broker, à 'surperformer', pense à la cession d'actifs industriels pour repositionner le groupe sur des métiers plus porteurs type consommation des ménages et produits pharmaceutiques.