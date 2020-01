Imerys gourmand en Inde

(Boursier.com) — Imerys vient d'annoncer un développement dans les solutions réfractaires en Inde. Ainsi, le groupe a conclu un accord pour l'acquisition du premier producteur local de panneaux à base de silicate de calcium pour des projets d'isolation thermique dans des industries telles que le ciment, la métallurgie, la raffinerie, mais aussi la pétrochimie et les centrales électriques. L'activité en question a généré un chiffre d'affaires de 5 millions d'euros en 2019 et emploie une cinquantaine de personnes. avec cet accord, Imerys, le numéro un mondial des liants à base d'aluminate de calcium haute performance, des minéraux silico-alumineux et des monolithiques à base d'alumine pour les réfractaires, étend son offre de solutions sur un marché indien en croissance rapide. Cette activité sera consolidée dans le domaine d'activité Solutions de Haute Température (Calderys), indique Imerys.