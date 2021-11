Imerys : forte progression des comptes au troisième trimestre

(Boursier.com) — Imerys a publié pour son troisième trimestre un chiffre d'affaires de 1,104 milliard d'euros en augmentation de 21% en glissement annuel, pour un Ebitda courant en croissance de 17,7% à 194 millions d'euros et un résultat net courant part du groupe de 75 millions d'euros en vive hausse de plus de 70%. Le bénéfice net part du groupe se monte à 74 ME et grimpe de 92% sur le trimestre. Il augmente de 126% à 216 ME à neuf mois.

Sur neuf mois, le bénéfice courant net a doublé à 233 millions d'euros, alors que l'Ebitda courant a atteint 594 millions d'euros.

Le groupe anticipe désormais un Ebitda courant annuel 2021 allant de 735 à 755 millions d'euros - contre 631 millions en 2020.

Le groupe affiche 3,262 milliards d'euros de chiffre d'affaires à neuf mois. Il évoque, pour le troisième trimestre, une nouvelle période de forte croissance organique à +18,6%, avec une solide performance commerciale en dépit de difficultés dans la chaîne d'approvisionnement. Imerys fait état d'une accélération de l'impact prix-mix à +3,6% au troisième trimestre, contre +1,5% au premier trimestre, dans un contexte décrit comme "fortement inflationniste". La marge d'Ebitda courant a été de 17,6% sur le trimestre clos et 18,2% à neuf mois, supérieure au niveau de 2019.

Imerys estime que la demande pour ses solutions de minéraux de spécialité devrait rester soutenue dans la plupart des segments de marché jusqu'en 2022. Le maintien d'une stricte discipline tarifaire et de coûts devrait compenser l'impact du renchérissement des coûts de production.