Imerys : forte hausse de l'EBITDA courant à 445 millions d'euros

Imerys affiche des ventes record et une excellente performance

au premier semestre 2022. Le Chiffre d'affaires record de 2.563 millions d'euros ressort en hausse de 18,7% par rapport au premier semestre 2021, fruit d'une politique de prix volontariste (+16,1%) face aux pressions inflationnistes. A noter la forte hausse de l'EBITDA courant à 445 millions d'euros (+11,2% par rapport à l'an dernier). Le résultat courant net est en progression de 19,7% à 189 millions d'euros.

Alessandro Dazza, Directeur général a déclaré : "Au premier semestre 2022, Imerys a enregistré des ventes record de 2.563 millions d'euros et une hausse à deux chiffres de son chiffre d'affaires, ses prix, son EBITDA courant et son résultat net. Je suis très fier de la performance exceptionnelle de nos équipes, dans un contexte économique et géopolitique mouvementé, marqué par une progression de l'inflation ainsi que par des difficultés logistiques et de recrutement. Si j'entrevois une décélération de la croissance au second semestre de l'année, conséquence d'une baisse de confiance des consommateurs et du resserrement des conditions monétaires, je reste confiant dans la capacité d'Imerys d'améliorer, son EBITDA courant en 2022 par rapport à 2021. La cession de notre branche Solutions de Haute Température devrait être une étape importante dans la concentration des activités du Groupe vers les minéraux de spécialité en forte croissance qui constituent son coeur de métier. Dans cette perspective, nous nous réjouissons de présenter notre stratégie de croissance 2023 2025 lors d'une journée investisseurs au quatrième trimestre 2022."