Imerys et Seitiss annoncent la création d'une co-entreprise pour développer des solutions minérales issues de l'économie circulaire

(Boursier.com) — Imerys investit dans des solutions innovantes d'économie circulaire. Cette co-entreprise avec Seitiss illustre le besoin croissant pour les industriels de mieux valoriser leurs déchets. Olivier de Mougins, Vice-Président Stratégie d'Imerys, déclare : "Grâce à ce partenariat avec Seitiss, Imerys souhaite enrichir son offre de solutions circulaires afin de répondre aux attentes de ses clients en matière de minéraux recyclés. C'est un nouveau pas d'Imerys vers une plus grande circularité de ses ressources. SIMC sera en mesure de valoriser un nombre croissant de déchets industriels dans de nombreux domaines d'application".

La co-entreprise utilisera les outils innovants développés par Seitiss, permettant de sourcer des gisements de déchets minéraux inexploités, et de les valoriser auprès d'un large portefeuille d'utilisateurs industriels, dont Imerys.

Parmi les plus de 2 milliards de tonnes de déchets générées chaque année à travers le monde, une part importante est issue d'activités industrielles. Une grande partie est encore enfouie ou incinérée. Les déchets d'origine industrielle représentent donc une problématique majeure qui entraîne la dégradation des milieux naturels, l'occupation d'espaces et le rejet de polluants. Valoriser ces déchets permet de leur donner une seconde vie et de réduire leur impact environnemental. Ils représentent des gisements colossaux inexploités qui permettraient de réduire l'extraction de ressources naturelles.

Pour Jean-Baptiste Quintana, Directeur Général de Seitiss et futur Président de SIMC : "L'investissement d'Imerys dans SIMC va accélérer le développement de nombreuses filières d'économie circulaire portant sur une grande variété de ressources. Nous sommes très enthousiastes et ravis d'unir nos forces avec un partenaire industriel de renom, dont l'expérience dans la conduite d'opérations industrielles d'envergure sera bénéfique et permettra d'accomplir de grandes avancées pour améliorer l'économie circulaire des déchets minéraux".

Outre son investissement financier, Imerys fera bénéficier à SIMC de son savoir-faire industriel et commercial ainsi que sa présence internationale pour accélérer le développement d'une première opportunité portant sur la valorisation d'un carbonate de calcium recyclé issu de l'industrie. "Cette Joint-Venture bénéficiera de l'expertise technique et de la capacité d'innovation d'Imerys afin d'offrir aux clients des produits minéraux performants avec un impact sur la planète minimisé", souligne Frédéric Jouffret, Vice-Président Science & Technologie, Performance Minerals.