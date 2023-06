Imerys et British Lithium annoncent un partenariat stratégique pour accélérer le développement du plus grand gisement de lithium au Royaume-Uni

(Boursier.com) — Imerys et British Lithium créent une joint-venture (JV) avec l'objectif de devenir le premier producteur intégré de carbonate de lithium pour batterie au Royaume-Uni. Imerys apporte ses ressources minérales en lithium, ses terrains et ses infrastructures pour une participation de 80% de la JV, tandis que British Lithium apporte sa technologie sur mesure de traitement du lithium, ses équipes et l'usine pilote pour les 20% restants.

L'entreprise s'appuiera sur l'important gisement de lithium d'Imerys en Cornouailles, situé au sein de ses carrières existantes de kaolin : 161 millions de tonnes de ressources inférées confirmées avec une teneur de 0,54% d'oxyde de lithium, permettant d'envisager une durée de vie de la mine supérieure à 30 ans. Le programme de forage et les études de préfaisabilité (PFS) sont en cours.

Le développement envisagé comprendra une carrière, une usine de concentration et une unité de conversion localisées sur les terrains industriels d'Imerys, afin de produire un lithium de haute pureté.

Les Cornouailles sont appelées à devenir le principal centre d'extraction de lithium au Royaume-Uni, avec un objectif de production de 20.000 tonnes d'équivalent carbonate de lithium par an, soit la quantité suffisante pour équiper 500.000 voitures électriques par an d'ici à la fin de la décennie.

Imerys, leader mondial des solutions minérales spécialisées pour l'industrie, a acquis une participation de 80% dans British Lithium, une société privée dont le procédé de traitement permet de produire du lithium de qualité batterie à partir du granit de Cornouailles. La transaction réunit l'expertise minière, l'innovation et le développement de procédés d'Imerys, ainsi que ses ressources minérales de lithium, avec la technologie et l'usine pilote de British Lithium, qui a récemment produit du carbonate de lithium pour batterie.

Travaux de forage et d'exploitation

Depuis 2017, British Lithium a mené des travaux de forage et d'exploration sur les terrains appartenant à Imerys en Cornouailles et développé un procédé unique assorti d'une unité de production pilote de carbonate de lithium qualité batterie. L'entreprise a bénéficié du soutien financier d'Innovate UK, l'agence nationale d'innovation du Royaume-Uni, et de l'Automotive Transformation Fund, un programme de financement visant à soutenir l'électrification des véhicules et leur chaîne d'approvisionnement au Royaume-Uni.

A la suite des travaux de forage et de classification des ressources, les ressources minérales présumées sont estimées à 161 millions de tonnes avec une teneur de 0,54 % d'oxyde de lithium. Ces ressources permettent d'envisager une durée de vie de la carrière supérieure à 30 ans, avec un niveau de production annuelle de 20.000 tonnes de carbonate de lithium ; ce qui permettrait d'équiper l'équivalent d'environ 500.000 véhicules électriques en batteries lithium-ion d'ici à la fin de la décennie, couvrant ainsi environ deux tiers de la demande estimée en batteries au Royaume-Uni d'ici à 2030, lorsque les constructeurs automobiles britanniques se seront convertis à la production de véhicules électriques.

Le partenariat bénéficiera de l'implantation minière d'Imerys en Cornouailles, de ses équipes expérimentées et de ses infrastructures, ainsi que de son expertise en matière de lithium développée dans le cadre du projet EMILI en France. La carrière respectera les standards sociétaux et environnementaux les plus élevés. Elle se conformera à la norme IRMA, la référence mondiale de l'exploitation minière responsable.

La transaction a été approuvée par le gouvernement britannique, en vertu du protocole de la loi sur les investissements pour la sécurité nationale (National Security Investment Act). Ce projet réduira la dépendance du Royaume Uni et de l'Europe aux importations, contribuant ainsi aux objectifs européens et britanniques en matière de changement climatique et à la création de la première chaîne de valeur régionale intégrée pour véhicules électriques. Grâce à ce partenariat qui s'ajoute au projet EMILI d'Imerys en France, Imerys devrait représenter plus de 20 % de la production intégrée de lithium en Europe d'ici à 2030.

Le projet créera de nouvelles opportunités en matière d'emploi et favorisera la croissance économique en Cornouailles. Il s'appuie sur l'engagement soutenu d'Imerys au Royaume-Uni et consolide sa position de moteur de l'économie en Cornouailles. Aujourd'hui, le groupe emploie 1.100 personnes au Royaume-Uni, dont 830 basées en Cornouailles, notamment sur cinq carrières à ciel ouvert de premier ordre dans cette région et dans le Devon. Le projet s'appuiera également sur l'esprit entrepreneurial et l'engagement des équipes de British Lithium.