Imerys : en hausse malgré tout

(Boursier.com) — Imerys progresse de 2,9% à 25 euros au lendemain d'une publication trimestrielle sans relief. Le spécialiste des minéraux industriels a vu ses résultats se dégrader plus fortement que prévu au troisième trimestre et a lancé un léger avertissement sur ses résultats. Sous réserve d'une conjoncture stable, la société anticipe désormais le bas de la fourchette de sa prévision d'Ebitda courant comprise entre 630 et 650 ME, annoncée le 27 juillet.

"Comme anticipé en juillet, nos principaux marchés finaux et zones géographiques n'ont pas connu d'amélioration sensible, ce qui a pesé sur nos volumes de vente au troisième trimestre", a indiqué Alessandro Dazza, le directeur général d'Imerys. "Dans cet environnement marqué par une demande atone et des tensions géopolitiques accrues et où la visibilité est faible, nous mettons en oeuvre des programmes d'économies de trésorerie et de coûts afin de protéger notre performance financière".

Oddo BHF maintient sa recommandation positive et pense que le titre présente un potentiel de baisse désormais limité après la mauvaise performance boursière récente. Si la publication venait à décevoir, il voit une occasion de se renforcer à bon compte d'autant que l'essentiel reste la transformation en profondeur marquée par les cessions de Calderys pour financer un virage dans la production de lithium (Saint-Austell et Beauvoir). Pour finir, les JV non consolidées représentent plus de 50% de la capitalisation boursière. Kepler Cheuvreux reste également à l''achat' mais coupe sa cible de 59 à 40 euros.