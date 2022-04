Imerys : en croissance grâce à l'augmentation des prix

(Boursier.com) — Le groupe Imerys a enregistré au premier trimestre 2022 un chiffre d'affaires de 1.211 millions d'euros, ce qui correspond à une hausse de 11,3% par rapport à l'année précédente, à périmètre et taux de change constants. Les volumes de ventes sont en baisse d'environ 1%, résultat de la crise ukrainienne et des sanctions économiques internationales contre la Russie, ainsi que des confinements locaux en Chine en raison de la résurgence de la pandémie de la Covid-19. Dans un contexte de forte inflation, l'effet prix d'Imerys s'est accéléré au premier trimestre 2022 pour atteindre + 11,9%, contre + 5,9% au dernier trimestre 2021.

L'EBITDA courant a bénéficié au premier trimestre 2022 d'un fort effet prix (134 millions d'euros), qui a compensé l'augmentation des coûts variables, conséquence d'une inflation extrêmement élevée sur tous les facteurs de production. Le résultat net, part du Groupe, s'élève à 73 millions d'euros au premier trimestre 2022, proche de celui réalisé un an plus tôt (72 ME).

Imerys estime que le conflit en Ukraine et les sanctions internationales contre la Russie devraient avoir un impact direct limité sur son activité. Le montant total du chiffre d'affaires réalisé en 2021 en Russie et en Ukraine s'élève à environ 1,5% du chiffre d'affaires consolidé du Groupe. La valeur nette des actifs dans ces pays représente moins de 0,5% du total des capitaux employés du Groupe. Imerys a suspendu ses activités dans ses deux sites de production en Ukraine depuis le début du conflit. Ces opérations ont généré un chiffre d'affaires d'environ 20 millions d'euros sur l'ensemble de l'année 2021. Le Groupe s'est engagé à soutenir financièrement et matériellement ses 240 employés, ainsi que leurs familles, qui ont été relocalisés dans des lieux plus sûrs en Ukraine et dans les pays voisins. Par ailleurs, le Groupe a décidé de mettre fin à ses activités en Russie, qui représentaient 50 millions d'euros de chiffre d'affaires sur l'ensemble de l'année 2021. Imerys ne dispose pas d'actifs industriels dans le pays.

Imerys a par ailleurs mis en place des mesures afin de compenser l'inflation croissante des coûts énergétiques, qui représentaient 10% de la structure de coûts du Groupe en 2021.