Imerys : EBITDA courant 2023 en ligne avec les dernières prévisions

(Boursier.com) — Imerys a présenté un chiffre d'affaires 2023 de 3.794 millions d'euros, en baisse de 11,4%, impacté par la faiblesse de la demande dans la plupart des marchés, en particulier la construction résidentielle. L'EBITDA courant est en ligne avec les dernières prévisions, à 633 millions d'euros contre 720 ME en 2022 (-12%).

La marge d'EBITDA courant se maintient à 16,7% grâce aux baisses de coûts (126 millions d'euros) et la marge opérationnelle courante se tasse à 9,6% après 10,2% en 2022. Le résultat opérationnel recule plus fortement de 66% à 108 ME en incluant la perte de valeur des actifs destinés au marché du papier d'un montant de 175 millions d'euros. Le résultat net part du groupe tombe ainsi à 51 ME.

Imerys souligne sa forte génération de cash-flow libre opérationnel courant net à 191 millions d'euros (20 millions d'euros en 2022).

La dette nette a été réduite de 548 millions d'euros (-33%), améliorant le ratio de dette financière nette sur EBITDA courant à 1,8 fois, comparé à 2,3 fois à fin décembre 2022. Il sera proposé le versement d'un dividende de 1,35 euro par action, soit une distribution totale de 115 millions d'euros.

" Après le déstockage sans précédent observé en 2023, nos marchés finaux se sont stabilisés. La construction, notamment dans le résidentiel, et, dans une moindre mesure, l'automobile, devraient demeurer atones, toujours bridés par les taux d'intérêt élevés, tandis que les autres marchés tels que les biens de consommation et les sciences de la vie ou l'énergie et l'électronique devraient progresser ", annonce le groupe pour 2024.