Imerys : des beaux jours à venir ?

(Boursier.com) — Dans un marché baissier, Imerys avance timidement de 0,9% à 31,8 euros sur la place parisienne. Oddo BHF maintient sa recommandation positive sur le dossier après la publication semestrielle dégradée de la société la semaine passée. L'analyste pense que le titre présente un potentiel de baisse limité compte tenu de la mauvaise performance boursière récente et d'un redressement du momentum. Si la guidance venait à décevoir, il voit une occasion de se renforcer à bon compte d'autant que l'essentiel reste la transformation en profondeur marquée par les cessions de Calderys et du papier pour financer un virage dans la production de lithium (Saint-Austell et Beauvoir). Attention aussi à ne pas oublier GBL en embuscade si l'audience du 28 septembre prochain venait à connaitre une fin heureuse...