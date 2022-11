Imerys confirme sa prévision d'EBITDA courant pour 2022

(Boursier.com) — Imerys affiche une solide performance financière au troisième trimestre et confirme sa prévision d'EBITDA courant pour 2022.

Le Chiffre d'affaires ressort ainsi en hausse de 20,8% à 1 116 millions d'euros au troisième trimestre (et à 3.258 millions d'euros sur les 9 premiers mois de l'année, soit +19%).

La croissance organique est de 13,3% par rapport au troisième trimestre 2021 (+14% sur les 9 premiers mois de 2022), fruit de la politique de prix face aux pressions inflationnistes sur les coûts.

L'EBITDA courant s'inscrit en hausse de 15%, à 193 millions d'euros au troisième trimestre (+10,2% à 568 millions d'euros sur les 9 premiers mois).

Le résultat courant net des activités poursuivies est de 221 millions d'euros sur les 9 premiers mois (+15,7% par rapport à 2021).

Déploiement de la stratégie de développement sur les marchés à forte croissance : projet de cession des actifs servant les marchés du papier ; ambition de devenir un acteur clé du marché européen du lithium.

Le 24 octobre, Imerys a annoncé le lancement d'un projet d'exploitation de lithium (le projet Emili) sur son site de Beauvoir en France. Selon les premières évaluations, ce projet permettrait d'atteindre une production de 34.000 tonnes d'hydroxyde de lithium par an à partir de 2028 pour une durée d'au moins 25 ans. Il s'agirait de l'un des plus grands projets d'extraction de lithium de l'Union européenne et pourrait, une fois pleinement opérationnel, équiper l'équivalent de 700.000 véhicules électriques en batteries lithium-ion.

Ce projet est une réponse aux défis posés par la transition énergétique : il devrait offrir une solution pérenne pour répondre aux ambitions européennes de décarbonation tout en augmentant la souveraineté de la France et de l'Europe par une réduction de leur dépendance aux importations. Le lithium - matière première et composant essentiel des batteries Lithium ion - a été identifié comme matière première critique par la Commission européenne en 2020. Son utilisation devrait connaître une croissance exponentielle d'ici 2030.

Fort de son expérience et de sa connaissance de la biodiversité locale, Imerys veut proposer, en ligne avec son code de conduite et les standards internationaux, un projet responsable et respectueux de l'environnement et des populations locales. Imerys s'engage à développer le projet en conformité avec la norme IRMA, référence de l'exploitation minière responsable.

Dans cet esprit, le Groupe envisage l'utilisation de techniques d'exploitation minière souterraines afin de minimiser l'impact sur l'habitat naturel. L'élaboration du projet se fera en concertation avec l'ensemble des parties prenantes privées et publiques afin de concevoir un projet industriel responsable.

En plus de la réduction de l'impact sur son écosystème, Imerys vise à réduire les émissions de CO2 de son exploitation, afin de produire du lithium avec des émissions inférieures de moitié à celles de toutes les autres exploitations de lithium en roche dure existantes aujourd'hui dans le monde. Les initiatives de réduction des émissions de CO2 incluraient une flotte minière électrique, le transport par conduits souterrains, par train, ou l'utilisation du mix électrique français à faible émission de carbone.

Sur la base des technologies les plus avancées, le projet devrait nécessiter un investissement estimé à approximativement 1 milliard d'euros. Le coût de production du lithium à Beauvoir devrait se situer entre 7 euros/kg et 9 euros/kg, un niveau compétitif en particulier sur le marché européen, et garantirait ainsi un retour sur investissement intéressant pour ce projet, conformément aux objectifs de création de valeur a? long terme du Groupe.

Perspectives

"Dans une conjoncture macroéconomique dégradée, particulièrement en Europe, notre discipline tarifaire alliée à une gestion rigoureuse des coûts devraient continuer à contrebalancer au quatrième trimestre la hausse de nos coûts de production et la décélération des volumes". Dans ce contexte, Imerys confirme sa prévision d'EBITDA courant pour l'année 2022. Retraité selon IFRS 5, il s'établit à 690-710 millions d'euros.

Imerys présentera son plan de développement 2023-2025 lors d'une journée investisseurs le 7 novembre 2022.

Alessandro Dazza, Directeur général a déclaré : "Comme prévu, notre performance a été solide dans des marchés européens atones au troisième trimestre. Alors que la tendance à la baisse de la demande devrait se prolonger, nous sommes en bonne voie pour atteindre notre prévision d'EBITDA courant 2022 grâce à la poursuite de la discipline sur les prix et de la gestion rigoureuse des coûts. La cession envisagée de nos actifs servant les marchés du papier et l'annonce récente d'un important projet d'exploitation de lithium représentent deux étapes clés dans la stratégie de développement du Groupe sur les minéraux de spécialité à forte croissance. "