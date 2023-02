Imerys : cession porteuse

(Boursier.com) — Imerys s'adjuge 2,7% à 39 euros après avoir finalisé la cession de son activité Solutions de Haute Température (HTS) à Platinum Equity, pour une valeur d'entreprise de 930 ME (environ 700 ME en cash après impôts). HTS est le leader mondial des solutions réfractaires pour les marchés de la sidérurgie, du thermique et de la fonderie. Il a généré un chiffre d'affaires de 981 millions d'euros en 2022 et a

36 sites industriels dans 16 pays. En application de la norme IFRS 5, HTS est classé dans les activités abandonnées depuis le 1er janvier 2022.

Cette opération est une étape clé dans la stratégie de développement à long terme et les ambitions de création de valeur d'Imerys. Elle permet au Groupe de disposer de ressources financières pour poursuivre sa stratégie de croissance en particulier sur des marchés tels que la mobilité verte (Lithium), la construction durable et les solutions naturelles pour les biens de consommation mais aussi de choyer ses actionnaires, explique Oddo BHF.

Le calendrier 2023, riche en points d'étapes et catalyseurs, ne manquera pas de porter le titre vers de nouveaux sommets, selon le courtier. Au menu : un programme de rachat d'actions de 250 ME (la cession de son activité HTS laisse peu de doute concernant une annonce lors résultats annuels), le lancement du projet de lithium en Cornouailles (granite de Lépidolite pour une réserve que nous estimons à au moins 1 Mt), la cristallisation de la valeur de Beauvoir avec l'entrée au capital dans la mine de Beauvoir d'un partenaire industriel de renom. La valorisation des co-produits de la mine de Beauvoir devrait aussi constituer un élément tout aussi important... L'analyste reste ainsi logiquement à 'surperformer' sur le dossier avec une cible de 55 euros.