Imerys : bien orienté

Crédit photo © Imerys

(Boursier.com) — Imerys s'adjuge 2,2% à 36,3 euros en fin de matinée à Paris. La valeur est notamment soutenue par une note d'Oddo BHF qui a revalorisé le dossier de 40 à 45 euros tout en restant à l''achat'. L'année 2021 constituera une année clé pour reconquérir le coeur perdu des investisseurs et redevenir la pépite des minéraux industriels d'antan, explique le broker. Le premier semestre sera riche et devrait compter l'épilogue attendu des litiges amiantes aux Etats-Unis (fin du T2), un CMD stratégie (T2) où le groupe pourrait annoncer vouloir se séparer de l'activité papier (12% du CA groupe). Cerise sur le gâteau, la modélisation du broker pointe vers un rebond fort des volumes dès le premier trimestre. A plus long terme, le groupe pourrait décider de réduire son exposition à l'industrie.