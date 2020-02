Imerys : attendu jeudi

Imerys : attendu jeudi









Crédit photo © Imerys

(Boursier.com) — Après son gros avertissement de fin d'année, Imerys sera particulièrement suivi jeudi avec la publication de ses comptes 2019. En raison de conditions de marché, en particulier dans le secteur manufacturier (fer et acier, équipements industriels, papier, automobile...), qui se sont détériorées au cours du troisième trimestre, entraînant une baisse des volumes de ventes du Groupe plus forte qu'anticipée, le management a revu à la baisse ses objectifs et anticipe une baisse d'environ 20% de son résultat courant net sur l'exercice 2019, dont -7% imputable à la déconsolidation des filiales de talc nord-américaines et à la fermeture temporaire de l'usine de Willsboro au premier semestre, contre un repli de 10% envisagé précédemment.

Le marché table sur un Ebitda de 713,5 millions d'euros pour des revenus de 4,41 MdsE. Le résultat net ajusté est anticipé à 284,75 ME. Le leader mondial des spécialités minérales pour l'industrie avait dégagé en 2018 un résultat courant net de 356,8 ME pour un chiffre d'affaires de 4,59 milliards d'euros.