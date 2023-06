Illumina grimpe, démission du DG sous la pression de Carl Icahn

(Boursier.com) — Illumina grimpe avant bourse à Wall Street, alors que Francis deSouza, son directeur général, a démissionné sous la pression de l'investisseur activiste Carl Icahn, qui insistait pour son départ. Icahn semble donc obtenir gain de cause sur ce dossier du laboratoire de séquençage d'ADN Illumina, alors que les actionnaires du groupe avaient déjà élu au conseil d'administration Andrew Teno, un gestionnaire de portefeuille d'Icahn Capital. Charles Dadswell, vice-président senior et conseiller général, a été nommé DG par intérim. La firme de San Diego poursuit dans le même temps la recherche d'un remplaçant. DeSouza avait rejoint la "biotech" en 2013 et en était le DG depuis 2016. Il restera à titre consultatif jusqu'au 31 juillet. Icahn avait commencé à faire pression pour des sièges au conseil d'administration en mars, critiquant le conseil d'administration et la direction pour avoir vendu puis racheté plus tard la société de détection du cancer Grail à un prix plus élevé.