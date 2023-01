Illumina : belle visibilité ?

(Boursier.com) — Illumina , géant américain des technologies de séquençage et de matrice alimentant les progrès des sciences de la vie, anticipe des revenus du quatrième trimestre d'environ 1,075 milliards de dollars, contre un consensus FactSet de 1,063 milliards de dollars. La société a fourni ces estimations à l'occasion d'une présentation à la conférence JPMorgan Healthcare hier. Le groupe rapporte ainsi un chiffre d'affaires consolidé préliminaire supérieur aux attentes, qui porterait le CA consolidé pour l'exercice 2022 à 4,576 milliards de dollars. Pour l'exercice 2023, le CA est attendu entre 4,90 et 5,03 milliards de dollars, ce qui représente une croissance du chiffre d'affaires de +7 à 10% (consensus FactSet 5,005 milliards). La marge opérationnelle non-GAAP est attendue voisine de 8% en 2023, alors que le bpa non-GAAP est espéré entre 1,25 et 1,50$.