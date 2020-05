Iliad : victime de prises de bénéfices

Crédit photo © Iliad

(Boursier.com) — A contre-courant, Iliad subit des prises de profits en ce milieu de semaine. En retrait de 4,5% à 150 euros, le titre de l'opérateur télécoms met fin à une série haussière de cinq séances. La valeur a nettement surperformé le marché au cours des derniers mois affichant une progression d'environ 32% depuis le premier janvier contre un repli de plus de 21% pour le CAC40.

L'actualité chaude du moment dans le secteur reste liée à la prochaine tenue des enchères pour l'attribution des fréquences mobiles 5G. Initialement programmées au printemps, elles ont été décalées en raison de la crise sanitaire provoquée par l'épidémie liée au coronavirus. Elles pourraient se tenir à l'automne mais Martin Bouygues a plaidé samedi pour qu'elle soit reportée à fin 2020 ou début 2021 en raison des conséquences économiques de cette crise.

"On va regarder ça de très près mais je ne suis pas totalement convaincue par les arguments qui sont déployés", a déclaré Agnès Pannier-Runacher, sans pour autant communiquer de calendrier définitif. La secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Economie et des Finances a mis en garde hier sur 'BFM Business' contre tout nouveau report du processus : "faisons attention à ne pas prendre du retard (sur la 5G) et à ne pas se retrouver dans la situation qu'on a déjà vécue plusieurs fois en France où on va être plus intelligents que tout le monde et à la fin on est plutôt en retard sur le reste de la compétition".