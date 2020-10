Iliad : très belle fin de semaine

Crédit photo © Iliad

(Boursier.com) — En tête du SRD, Iliad s'adjuge 4,2% à 164,5 euros au lendemain de l'annonce des résultats des enchères destinées à attribuer les fréquences mobiles 5G en France. La vente, organisée par l'Arcep, l'autorité de tutelles des télécoms, portait sur onze blocs de 10 MHz, mis en vente au prix minimum de 70 millions d'euros. Le prix final par bloc est ressorti à 126 millions d'euros à l'issue de 17 tours d'enchères.

Dans le cadre de cette opération, Orange a obtenu la quantité la plus élevée de fréquences 5G, avec 4 blocs pour 854 millions d'euros, SFR (Altice) 3 blocs pour 728 ME, Bouygues Telecom (Bouygues) 2 blocs et Free (Iliad) 2 blocs, pour 602 ME chacun. Au global, l'Etat va récupérer près de 2,8 milliards d'euros à l'issue de ce processus.

Pour Oddo BHF, ce résultat témoigne d'une réelle volonté de la part de l'Etat de ne pas entamer la capacité d'investissement des opérateurs et d'une vraie discipline de la part de ces derniers qui ont eu un comportement raisonnable pendant ces enchères.

Le titre est par ailleurs soutenu par une note de MainFirst qui a rehaussé à 'acheter' son opinion sur la valeur tout en portant son objectif de 127 à 195 euros. Les inquiétudes du marché qui ont suivi l'acquisition de la société polonaise Play ont créé une opportunité d'achat, selon le courtier. Ce dernier a augmenté ses estimations de revenus et de bénéfices, affirmant que la reprise du marché français se poursuit.