Iliad : succès de l'OPA sur l'opérateur polonais Play

(Boursier.com) — Iliad se félicite du succès de son offre publique d'achat sur l'opérateur de télécommunications polonais Play. A la clôture de l'offre publique, dont les résultats définitifs viennent d'être rendus publics, Iliad détiendra 246.131.028 actions représentant 96,7% du capital et des droits de vote de Play. Le conseil d'administration de Play a été recomposé en vue de refléter l'acquisition du contrôle de Play par iliad et comprend désormais six administrateurs nommés sur proposition d'Iliad et trois administrateurs indépendants. Le règlement livraison de l'offre interviendra le 25 novembre.

Thomas Reynaud, Directeur Général d'Iliad, ajoute : "Nous sommes très heureux que notre offre de rachat ait été acceptée par les actionnaires de Play avec un taux de succès de 96,7%. Iliad souhaite accompagner Play dans son développement sur le marché mobile polonais et faciliter son entrée sur le marché du fixe dans l'intérêt des particuliers et des entreprises polonaises. Cette acquisition est une nouvelle étape importante pour Iliad qui compte désormais 42 millions d'abonnés européens répartis entre la France, Italie et maintenant en Pologne".