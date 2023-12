iliad soumet une proposition à Vodafone afin d'unir leurs forces en Italie

(Boursier.com) — Le Groupe iliad annonce aujourd'hui avoir soumis au groupe Vodafone une proposition de fusion des activités d'iliad et de Vodafone en Italie par la création d'une nouvelle entité ("NewCo") afin d'établir une offre de marché attractive centrée sur l'innovation, la croissance et une expérience client inégalée.

Cette offre bénéficie du soutien unanime du conseil d'administration d'iliad et de son actionnaire principal Xavier Niel.

Toutes les informations relatives à Vodafone et Vodafone Italia sont basées sur des sources publiques.

Création potentielle du challenger télécom le plus innovant d'Italie

Grâce à l'expertise et au talent conjoints des équipes d'iliad et de Vodafone, NewCo deviendrait le leader de l'investissement dans les technologies de pointe et les solutions centrées sur le client sur le marché italien des télécommunications, soutenant et accélérant la transformation numérique du pays et en particulier l'adoption de la fibre optique.

L'entité combinée bénéficierait en particulier de l'approche innovante d'iliad en matière de connectivité, d'accessibilité tarifaire et d'inclusion numérique, ainsi que de l'expertise de Vodafone dans le domaine du B2B.

La fusion proposée créerait le challenger le plus innovant sur un marché italien qui compte 5 opérateurs de réseaux mobiles et plus de 10 fournisseurs de services fixes à haut débit.

Le projet de rapprochement des activités est une proposition pertinente pour les parties prenantes de Vodafone.

La valeur d'entreprise proposée par Iliad pour Vodafone Italia, soit 10,45 milliards d'euros, représenterait une prime significative en termes de multiple d'EBITDAaL, reflétant le fort potentiel de NewCo en tant qu'acteur majeur des télécommunications sur les marchés italiens à la suite de leur fusion :

-Sur la base de l'EBITDAaL de Vodafone Italia estimé à 1,34 milliard d'euros pour l'exercice 2024 (selon le consensus des brokers), la transaction proposée implique un multiple d'EBITDAaL de 7,8x, soit plus que le multiple d'EBITDAaL de 7,1x offert par iliad dans son offre de 11,25 milliards d'euros en février 2022.

-En supposant 300 millions d'euros de charges intragroupe et autres en-dessous de l'EBITDAaL, en utilisant un ratio charges/revenus similaire à celui de l'information publique sur l'opération Zegona/Vodafone en Espagne, le multiple de l'EBITDAaL ajusté serait de 10x.

La proposition offre à la fois de la valeur et des liquidités à Vodafone. Elle répond également à l'intention publiquement exprimée par Vodafone de transformer et de simplifier le groupe.

Dans le cadre de la transaction proposée, iliad disposerait d'une option d'achat sur la participation de Vodafone dans NewCo et pourrait acquérir chaque année un bloc de 10 % du capital social de NewCo à un prix par action égal à la valeur des capitaux propres (equity value) au closing. Dans le cas où iliad choisirait d'exercer la totalité des options d'achat, cela générerait un montant supplémentaire de 1,95 milliards d'euros en numéraire pour Vodafone.

Le financement de cette transaction est soutenue par des banques internationales de premier plan...

La proposition donnerait naissance à un acteur solide, doté d'une situation financière saine

L'entité combinée devrait générer un chiffre d'affaires d'environ 5,8 milliards d'euros et un EBITDAaL d'environ 1,6 milliard d'euros pour l'exercice se terminant en mars 2024. Elle bénéficierait également de synergies annuelles attendues (expected annual run rate synergies) de plus de 600 millions d'euros en Opex + Capex.

A l'issue de l'opération de rapprochement, l'effet de levier s'établirait à 4,5x la dette nette par rapport à l'EBITDAaL, avec l'objectif de le réduire à moins de 3x trois ans après la clôture de la fusion.

Thomas Reynaud, Directeur Général du Groupe iliad, a déclaré : "Le contexte du marché italien exige la création d'un opérateur challenger innovant, capable à la fois d'être compétitif et de créer de la valeur dans un environnement concurrentiel. Les profils et l'expertise complémentaire d'iliad et de Vodafone en Italie nous permettraient de construire un opérateur challenger ayant la volonté et la solidité financière d'investir sur le long terme. NewCo s'engagerait pleinement à accélérer la transformation digitale du pays et notamment l'adoption de la fibre optique et le déploiement de la 5G, avec plus de 4 milliards d'euros d'investissements prévus au cours des 5 prochaines années."