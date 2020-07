Iliad sanctionné par un broker

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Iliad cède du terrain en début de séance ce mercredi, en retrait de 0,2% à 179,8 euros, suite à un abaissement de recommandation de la firme HSBC qui vient de passer d''acheter' à 'conserver'. Le cours-cible est fixé à 180 euros contre 170 euros auparavant. Oddo BHF porte pour sa part son objectif de 180 à 210 euros, le conseil demeurant acheteur. Le groupe vient de présenter sa nouvelle Box, conçue "pour accompagner la montée en puissance des usages numériques en France". Disponible sans engagement au prix de 29,99 euros par mois pendant un an, la Freebox Pop offre un débit de 5 gigabits par seconde, "deux fois supérieur à celui des box les plus rapides du marché ", selon l'opérateur.

Outre la fibre et les appels illimités vers les mobiles et Fixe en France métropolitaine, les abonnés bénéficient de la nouvelle interface TV Free by OQEE (accès à plus de 500 chaînes en live, dont plus de 220 chaînes incluses), d'un accès (en option) à Netflix, Canal+ et Prime Video ainsi que d'une offre Foot exclusive...