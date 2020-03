Iliad : retour de papier

Iliad : retour de papier









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — En forte hausse hier, après l'annonce de ses comptes, Iliad redonne 5,7% à 112 euros, alors que les notes de brokers se multiplient ce mercredi. La dernière provient de New Street Research qui est repassée de 'neutre' à 'achat' sur le dossier en ciblant un cours de 145 euros. Les analystes ont salué le retour de la croissance et l'amélioration de la rentabilité en France l'an passé... D'autant que l'opérateur a renoué avec la croissance de son parc abonnés mobiles au quatrième trimestre.

Le groupe a ainsi enregistré un chiffre d'affaires de 5,33 MdsE en 2019 (+9%) et a déclaré que les impacts sociaux et financiers de l'épidémie de coronavirus sur la société étaient pour l'instant limités.

Goldman Sachs qui reste 'neutre' a noté que les résultats étaient ressortis supérieurs aux attentes, alors que les revenus réalisés en France ont continué à progresser... La guidance d'un Ebitda moins déficitaire en 2020 en Italie a été jugée également "rassurante" pour le courtier. Le Conseil d'Administration soumettra à l'AG du 20 mai une proposition de distribution de dividendes à hauteur de 2,60 euros par action existante...