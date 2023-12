Iliad renforce sa structure financière

(Boursier.com) — iliad SA a placé, en date du 6 décembre, avec succès une émission obligataire de 650 millions d'euros. Cet emprunt présente une maturité légèrement supérieure à 5 ans et un coupon annuel de 5,375%.

Cette transaction, qui a rencontré un fort intérêt des investisseurs avec plus de 1,8 milliard d'euros de demandes, permet au Groupe de tirer avantage de l'amélioration des conditions de marchés observée sur cette fin d'année, et de refinancer une partie de sa dette obligataire existante via l'offre de rachat lancée conjointement sur ses obligations à échéance février 2024 et octobre 2024.

Cette 2e émission obligataire de l'année fait suite au placement de 500 ME réalisé en février 2023. Elle permet au groupe de réaffirmer son statut d'émetteur majeur sur le marché européen des obligations.

Avec cette émission, notée respectivement 'Ba2'/ 'BB'/ 'BB' par Moody's, S&P et Fitch pour des obligations senior non sécurisées, iliad poursuit le renforcement de sa structure financière en améliorant son profil de liquidité tout en allongeant la maturité moyenne de sa dette.

BNP Paribas, Commerzbank, Crédit Agricole CIB, Helaba, La Banque Postale, MUFG, Natixis, Raiffeisen Bank, SMBC Nikko, Société Générale, et UniCredit sont Joint Lead Managers et CIC, Erste Bank, JP Morgan et Mizuho sont Co-Managers de l'opération.