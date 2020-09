Iliad : rebondit après l'offensive polonaise

(Boursier.com) — Iliad remonte de 2% à 167,4 euros en matinée. L'actualité autour de l'opérateur télécoms reste marquée par l'annonce d'une OPA sur le groupe polonais Play, pour un montant en numéraire de 39 zlotys par action (soit environ 2,2 milliards d'euros pour 100% du capital, et 3,5 milliards d'euros en valeur d'entreprise).

Comme l'explique Bryan Garnier, Play est une entreprise établie et rentable, qui affiche une croissance de ses revenus et de son EBITDA ainsi que des flux de trésorerie positifs (+13 % d'EBITDA en 2019). La guerre des prix sur le marché polonais de la téléphonie mobile devrait maintenant être terminée (les prix ont augmenté en 2019 après avoir atteint un point bas, le marché polonais des télécommunications est l'un des moins chers d'Europe), et il existe de nouvelles possibilités de croissance dans le secteur de la téléphonie fixe (le taux de pénétration du marché de BB n'est que de 55%), notamment grâce à la hausse des offres de convergence. En tant que tel, l'analyste souligne que l'entreprise est beaucoup moins risquée qu'Iliad Italia par exemple, qui a dû se lancer à partir de rien. Après l'acquisition, Iliad offrira un profil plus diversifié et une trésorerie globale par action plus importante.

Reste que mener de front trois projets de développement importants (B2B en France, le fixe en Italie et Play en Pologne) sera un défi pour Iliad (le groupe met en avant les équipes locales fortes dont il dispose pour pouvoir relever le challenge) : ils permettront au groupe de soutenir la croissance, mais ils consommeront nécessairement du cash à court et moyen terme. Le broker voit beaucoup de pièces en mouvement et d'incertitudes à ce stade, et préfère ainsi rester prudent sur le titre et maintenir sa recommandation 'stable'.