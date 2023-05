Iliad publie des résultats solides au 1er trimestre malgré les tensions inflationnistes

(Boursier.com) — Les performances du 1er trimestre 2023 du groupe Iliad s'inscrivent dans la lignée de l'année 2022, avec de très bons résultats commerciaux et une progression du chiffre d'affaires confirmant iliad comme leader européen1 en termes de croissance de ses ventes. Malgré un contexte économique sensiblement plus défavorable qu'au 1er trimestre 2022 et des investissements de croissance en hausse en France, la génération de free cash-flow opérationnel reste élevée et le levier financier s'améliore à 3,1x. Cette dynamique de croissance vient conforter le groupe dans son ambition de bâtir un modèle vertueux alliant croissance profitable et durable.

La croissance organique pro forma du chiffre d'affaires groupe, qui a atteint 2,2 milliards d'euros au 1er trimestre 2023, s'établit à 8%. Les ventes progressent de 7,6% en France, de 12,6% en Italie et de 7,3% en Pologne.

En France, le Groupe continue d'afficher des belles performances commerciales : Free enregistre 172.000 nouveaux abonnés nets mobiles (dont 207.000 abonnés 4G/5G) et de 42.000 nouveaux abonnés nets haut et très haut débit (dont 212.000 sur la Fibre). "Ces performances confirment la puissance de la marque Free, dont la singularité, en termes de rapport qualité prix, s'est encore renforcée ces derniers mois suite aux évolutions de prix affichées par nos concurrents" commente le groupe.

En Italie, iliad Italia a recruté 282.000 nouveaux abonnés nets sur le Mobile et 22.000 nouveaux abonnés nets sur la Fibre au cours du 1er trimestre.

En Pologne, la transaction sur la Fiberco ("PSO") a été finalisée le 31 mars 2023 et va permettre l'extension du marché adressable. Dans cette optique, au cours du 1er trimestre, Play a priorisé la commercialisation de ses offres Haut et Très Haut Débit sur le périmètre historique d'UPC et enregistré 28.000 recrutements nets d'abonnés sur le Fixe. Sur le Mobile, les recrutements nets d'abonnés s'affichent à un niveau élevé avec 69.000 nouveaux abonnés nets sur le 1er trimestre (1.000 au trimestre précédent et 68.000 au 3ème trimestre) porté par une bonne performance sur les abonnements postpayés (+76.000) et un ralentissement de la baisse en prépayé (-6.000).

L'EBITDAaL enregistre une croissance organique pro forma de 3,8% à 783 millions d'euros et chaque pays voit son EBITDAaL progresser sur 12 mois. "Le ralentissement de la croissance de l'EBITDAaL est essentiellement dû à la très forte hausse des coûts d'énergie, et dans une moindre mesure à la hausse des charges de maintenance de nos réseaux qui accompagnent nos investissements de croissance. Le maintien du prix de nos offres mobiles en France et en Italie a pesé sur l'évolution de la rentabilité, mais nous restons convaincus des bénéfices à venir, tant sur la croissance du chiffre d'affaires que sur la rentabilité, de ce choix".

Les investissements du Groupe s'élèvent à 553 millions d'euros au 1er trimestre 2023, en hausse de 14% en organique pro forma. Cette croissance des investissements est essentiellement tirée par la France, avec la reconstitution de stocks de Freebox après les forts recrutements de nouveaux abonnés des derniers trimestres, dont une majorité en Fibre avec des Freebox de dernière génération.

Malgré l'impact de la hausse des coûts d'énergie sur l'EBITDAaL et la hausse des investissements de croissance en France et en Pologne, le free cash-flow opérationnel reste à un niveau satisfaisant au 1er trimestre à 229 millions d'euros, soit une baisse limitée à 20 millions d'euros sur 12 mois.

Depuis le début d'année, le Groupe a lancé plusieurs initiatives stratégiques afin de renforcer son potentiel de croissance à moyen et long terme. En France, nous avons annoncé l'acquisition d'une participation majoritaire dans itrust, une société éditeur de technologies et société de services qui a développé ces 15 dernières années, grâce à ses équipes de 'R&D', une solution de cybersécurité unique basée sur l'intelligence artificielle. Cette prise de participation majoritaire vient accompagner le lancement par Free Pro de son offre Cyber XPR à destination des entreprises de toutes tailles. En Pologne, la finalisation de la transaction sur la Fiberco avec InfraVia constitue un tournant dans le développement du Groupe dans le pays.

La mise en place de ce partenariat va dynamiser le marché de l'Internet Fixe en s'appuyant sur un modèle d'open access, offrant à tous les opérateurs un accès non discriminatoire au plus grand réseau Fibre de Pologne couvrant à terme la moitié des foyers polonais. Enfin, en Italie, le Groupe a lancé début mai sa 1ère offre mobile B2B, une offre disruptive qui va contribuer à couvrir les besoins en connectivité de toutes les entreprises du pays.

La structure financière du Groupe à fin mars 2023 s'améliore. Le levier financier s'établissait à 3,1x à fin mars 2023 contre 3.2x à fin décembre 2022, une baisse de 0,1x permise par le produit de cession des 50% dans PSO, Fiberco en Pologne et la croissance de l'EBITDaL sur les 12 derniers mois. Tous les besoins de financement à court et moyen terme du Groupe sont couverts.

"Afin de poursuivre le déploiement de sa stratégie RSE, le Groupe a renforcé sa gouvernance en constituant fin 2022 un comité RSE au sein du Conseil d'Administration, composé de 3 membres dont 2 indépendants. Suite à la publication en octobre 2022 de notre plan de sobrité énergétique, nous avons par ailleurs présenté ce trimestre l'ensemble des bonnes pratiques d'économie circulaire mises en oeuvre en France afin de réduire notre impact carbone. En parallèle, la finalisation de notre projet de soumission en vue d'obtenir la validation par la SBTi de la trajectoire de réduction de nos émissions de CO2 est en cours" poursuit la direction.

Thomas Reynaud, DG du Groupe iliad, a commenté : "Le Groupe iliad récolte sur ce premier trimestre, et malgré un contexte difficile lié à l'inflation, les fruits de ses efforts passés. Dans nos trois pays d'implantation, nous consolidons nos positions de leader pour le recrutement de nouveaux abonnés. Et partout, nous sommes à l'offensive, pour préparer l'avenir, ouvrir de nouveaux marchés, notamment sur le segment à destination des entreprises qui doit devenir un puissant relai de croissance. Nous investissons dans les infrastructures et l'excellence technologique. Tout est mis en oeuvre pour devenir l'opérateur européen le plus innovant."