Iliad : prises de profits après les résultats

(Boursier.com) — Victime de prises de bénéfices, Iliad abandonne 3,6% à 171,8 euros à la mi-journée à Paris. L'opérateur télécoms a dévoilé de solides comptes intermédiaires et a continué à gagner des abonnés, tant sur le fixe que sur le mobile. Sur le Fixe, Free est d'ailleurs redevenu le 1er recruteur Haut et Très Haut Débit en France sur un trimestre pour la 1ère fois depuis 7 ans. Sur la fibre, Iliad a recruté 243.000 nouveaux abonnés au deuxième trimestre et compte désormais plus de deux millions de clients. Iliad se fixe désormais comme objectifs 2,8 millions d'abonnés fibre en France en 2020 et plus de 5 millions en 2024.

Sur les six premiers mois de l'année, Iliad a enregistré un EBITDAaL en hausse de 9,4% à 876 millions d'euros avec une amélioration de la rentabilité en France (+5,6% à 960 millions d'euros) et en Italie (réduction des pertes de 22,5% à 84 millions d'euros), pour un chiffre d'affaires de 2,78 milliards d'euros, en progression de 6,8%.

Compte tenu de l'accélération des abonnements Fibre, le solde d'EBITDAaL-investissements France (hors activités B2B) est désormais anticipé supérieur à 700 millions d'euros en 2020 contre 800 ME précédemment. Ce même indicateur est attendu à environ 900 ME l'an prochain contre 1 MdE espéré jusqu'ici.

Prenant acte de ces annonces, New Street dégrade le titre à 'neutre', expliquant que si les résultats du deuxième trimestre sont "solides", les prévisions révisées pour le FCF en France suggèrent une pause du cours de l'action