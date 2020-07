Iliad : présente sa 'Freebox Pop'

Iliad : présente sa 'Freebox Pop'









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Après la Box Delta, place à la Freebox Pop. Iliad a dévoilé ce mardi sa nouvelle Box, conçue "pour accompagner la montée en puissance des usages numériques en France". Disponible sans engagement au prix de 29,99 euros par mois pendant un an, la Freebox Pop offre un débit de 5 gigabits par seconde, "deux fois supérieur à celui des box les plus rapides du marché ", selon l'opérateur.

Enfin, l'info que vous attendez tous! Le prix de cette fantastique #FreeboxPop sera de 29.99 EUR pendant 1 an, puis 39.99EUR/mois tout compris et sans engagement. #KeynoteFree #MerciFree pic.twitter.com/XxzX1t3jGv

— Free (@free), via Twitter

Outre la fibre et les appels illimités vers les mobiles et Fixe en France métropolitaine, les abonnés bénéficient de la nouvelle interface TV Free by OQEE (accès à plus de 500 chaînes en live, dont plus de 220 chaînes incluses), d'un accès (en option) à Netflix, Canal+ et Prime Video ainsi que d'une offre Foot exclusive. Free a en effet fait l'acquisition auprès de la Ligue de Football Professionnel des droits de diffusion des extraits en quasi-direct de tous les matches de la Ligue 1 Uber Eats pour les saisons 2020-2021 à 2023-2024.

Fiber up to 5Gbit/s: 2x faster than competitors' fastest box➕High-end Wi-Fi range extender➕New IPTV box incl. start-over, smart recommendations and access to best (S)VOD➕All football #Ligue1 & 😎 Welcome to our little one #FreeboxPOP @free pic.twitter.com/mJPbhpZyVX — Xavier Niel (@Xavier75), via Twitter