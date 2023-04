iliad prend une participation majoritaire au capital d'ITrust, spécialiste français de la cybersécurité

(Boursier.com) — Le Groupe iliad annonce une prise de participation majoritaire au capital d'ITrust, éditeur de technologies et société de services en cybersécurité. Pure player français, ITrust est le seul acteur à proposer une plateforme de cybersécurité 100% propriétaire et 100% souveraine. En s'appuyant sur le savoir-faire d'ITrust, Free Pro, filiale 'B2B' du Groupe iliad, lance aujourd'hui son offre Cyber XPR pour démocratiser la cybersécurité auprès des entreprises.

Fort d'une expertise développée au cours de ces quinze dernières années par son équipe de R&D, ITrust propose une solution de cybersécurité unique basée sur l'intelligence artificielle, 100% souveraine et labélisée par l'ANSSI.

Par la qualité et la fiabilité de ses services, ITrust a su gagner la confiance de plus de 400 clients dans le monde - dont 6 sociétés du CAC 40 en France - opérant dans divers secteurs, notamment dans des domaines d'activités sensibles comme, en France, le Ministère de la Défense ou encore une cinquantaine de groupes hospitaliers signés ces douze derniers mois.

Enjeux majeurs

En devenant actionnaire majoritaire d'ITrust, le Groupe iliad poursuit sa stratégie sur le marché des entreprises et répond à l'un des enjeux majeurs du secteur aujourd'hui : la cybersécurité. Partageant les mêmes valeurs d'innovation, de simplicité et l'esprit entrepreneurial de Free, le fondateur d'ITrust demeure actionnaire de l'entreprise.

Par cette acquisition, Free Pro, opérateur de services Télécoms et Cloud souverain, filiale B2B du Groupe iliad, conforte sa stratégie d'accompagner toutes les entreprises en leur rendant accessibles les innovations technologiques et lance aujourd'hui Cyber XPR, solution unique de protection face aux nouvelles menaces cyber.

Thomas Reynaud, Directeur Général du Groupe iliad, a déclaré : "Avec cette acquisition, Free Pro poursuit le développement de son offre de services à l'attention de toutes les entreprises et des collectivités locales. ITrust entend être un véritable accélérateur pour le Groupe dans ce domaine stratégique de la cybersécurité. Avec ITrust, nous partageons l'esprit entrepreneurial et les valeurs d'innovation."

Denis Planat, Directeur Général de Free Pro, déclare : "Face aux risques de cybermenaces, notre rôle est d'accompagner entreprises et collectivités dans l'adoption de solutions de protection de leurs infrastructures réseau et IT complètes et performantes. Avec ITrust et l'hébergement des données dans nos datacenters, nous mettons à disposition de nos clients la solution Cyber XPR, seule solution 100 % française à garantir le niveau de protection le plus élevé et la souveraineté totale. Nous nous donnons l'objectif que 100% de nos clients, de la petite entreprise ou collectivité à la plus grande organisation puisse disposer avec Free Pro d'une solution de cybersécurité adaptée. Proposer innovation, simplicité et tarif accessible reste le crédo de nos investissements pour tous nos clients. Cette offre est disponible dès aujourd'hui."