Iliad : OPA de Xavier Niel à 182 Euros !

Iliad : OPA de Xavier Niel à 182 Euros !









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Iliad bientôt sorti de la cote! Xavier Niel, actionnaire de contrôle, lance une OPA simplifiée sur les actions iliad au prix de 182 euros par action, représentant une prime de 61% sur le cours de clôture du 29 juillet et de 52,7% par rapport à la moyenne des cours de bourse pondérée par les volumes sur le mois précédent.

Le Conseil d'administration d'iliad a accueilli favorablement et à l'unanimité le projet d'offre publique simplifiée.

A ce jour, Xavier Niel et les managers et actionnaires historiques d'iliad qui se sont engagés à apporter leurs actions à l'offre et/ou aux holdings de Xavier Niel, détiennent directement et indirectement 74,9% du capital et 83,6% des droits de vote.

Xavier Niel explique souhaiter "accélérer le développement d'iliad et soutenir sa stratégie".

L'Offre est initiée par HoldCo II, société contrôlée par Xavier Niel, lequel détient directement et indirectement, 70,6% du capital et 78,7% des droits de vote du Groupe.