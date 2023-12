Iliad obtient un prêt de 300 ME auprès de la BEI

(Boursier.com) — La BEI accorde à iliad SA un nouveau prêt de 300 millions d'euros pour le déploiement de ses réseaux 5G en France. Ce 7e prêt accordé à iliad SA porte à plus de 1,7 milliard d'euros depuis 2009 les financements de la Banque européenne d'investissement en faveur de l'opérateur. Avec ce nouveau prêt, la BEI renouvelle son soutien au Groupe dans le financement de la conception et du déploiement de ses réseaux de télécommunications mobiles 5G, en parallèle de l'accompagnement sur le déploiement de ses réseaux de fibre optique.

Ce nouvel engagement financier fait suite au dernier prêt d'un montant de 300 ME, mis en place en décembre 2022 pour le déploiement du réseau FTTH du Groupe en France. Il viendra renforcer le déploiement de ses réseaux 5G en France.

Rappelons que le développement de ses réseaux reste une priorité pour iliad. Le Groupe y investit en moyenne chaque année en France plus de 30% de son chiffre d'affaires soit un montant cumulé de plus de 7,6 MdsE sur les 5 dernières années. Par cet accord, le Groupe iliad, désormais 6e opérateur mobile européen avec près de 38 millions d'abonnés mobiles, renforce son statut de 1er opérateur 5G en France, en nombre de sites en service. Grâce à ses investissements, en France, le Groupe couvre à date plus de 94,4% de la population en 5G et compte aujourd'hui près de 15 millions d'abonnés Mobile dont près de 11 millions sur le Forfait Free 4G/5G.

"Cette opération de financement qui est le 7ème prêt accordé à iliad SA depuis 2009, vient confirmer la qualité de la relation qui unit nos deux Groupes de longue date en France, et depuis début 2022, également en Pologne via notre filiale Play. Nous nous réjouissons de ce nouveau partenariat avec la BEI qui nous permet de poursuivre nos objectifs ambitieux de déploiement et de densification de nos réseaux mobiles en France, afin de fournir la meilleure connectivité à nos abonnés", déclarer Thomas Reynaud, Directeur Général du Groupe iliad.