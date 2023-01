Iliad obtient un prêt de 300 ME auprès de la BEI

(Boursier.com) — La BEI et Iliad signent un nouveau financement de 300 millions d'euros pour le déploiement des réseaux fixes de fibre optique du groupe. Ce 6e prêt accordé à Iliad SA porte à plus de 1,4 milliard d'euros depuis 2009, les financements de la banque publique européenne en faveur du premier opérateur alternatif sur la fibre optique en France. Il va permettre à Iliad d'accélérer le déploiement de l'Internet ultra-rapide en France y compris dans les zones les moins denses et rurales avec une plus grande efficacité énergétique des usages numériques. Il renforce la transformation numérique, la compétitivité et l'innovation dans les territoires et soutient les objectifs de progression de la connectivité au niveau français et européen qui visent 100% d'accès à l'Internet à très haut débit à l'horizon 2025.

La BEI renouvelle ainsi son soutien au Groupe dans le financement de ses réseaux de fibre optique, en parallèle de l'accompagnement sur le déploiement de ses réseaux mobiles de dernière génération.

Avec cet accord, le Groupe Iliad, désormais 6e opérateur mobile européen avec plus de 45 millions d'abonnés, renforce son statut de 1er opérateur alternatif sur la fibre optique en France. Le Groupe compte actuellement en France 7 millions d'abonnés Fixe dont plus de 4,5 millions d'abonnés Fibre répartis sur plus de 30 millions de prises raccordables.

Grâce à la notation triple A de la BEI, ce financement offre des conditions financières très attractives et une maturité longue, jusqu'à 6 ans in fine, particulièrement adaptée à la durée et à la nature des investissements.