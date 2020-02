Iliad : nouvelle box et marché des entreprises au programme chez Free

(Boursier.com) — Iliad va lancer une nouvelle box cette année ! Dans un entretien accordé aux "Echos", Thomas Reynaud, le directeur général Iliad fait le tour de l'actualité de l'opérateur. Parmi les annonces fortes, le lancement de la Freebox V8 dans les semaines à venir ou la commercialisation des offres destinées aux entreprises en ce début d'année : "comme il y a 20 ans sur le fixe et 10 ans sur le mobile, nous allons créer un choc d'innovation, d'usage, de simplicité et pour rendre accessibles ces services aux TPE et PME". Alors qu'Orange domine largement ce segment du marché, Iliad "vise 4 à 5 % de parts de marché d'ici 2024".

Attendue par les consommateurs dans les mois à venir, la 5G nécessite énormément d'investissements de la part des opérateurs. Si Iliad est également ambitieux dans ce domaine, Thomas Reynaud rappelle qu'"Iliad a les moyens de ses ambitions". Le dirigeant n'exclut toutefois pas une éventuelle mutualisation de ses réseaux avec Orange : "mutualiser certaines infrastructures ferait beaucoup de sens et permettrait de rediriger des dépenses de génie civil vers des investissements à enjeux comme la souveraineté numérique".

Enfin, le patron d'Iliad salue l'expansion du groupe en Italie où l'opérateur rencontre "un énorme succès commercial avec plus de 5 millions d'abonnés en seulement 18 mois". L'objectif est désormais de "transformer ce succès commercial en succès économique en construisant notre réseau avec un objectif de 6.000 sites à la fin de l'année".