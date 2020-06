Iliad : Morgan Stanley dégrade, le titre recule

(Boursier.com) — A contre-courant, Iliad redonne 2,1% à 162,8 euros, victime d'une note d'analyste. Morgan Stanley a dégradé le dossier à 'pondération en ligne' avec un objectif maintenu à 165 euros. Iliad a réalisé de bonnes performances et l'intensité de la concurrence en France continue de s'atténuer, mais la valorisation de la société semble maintenant tendue alors qu'elle va devoir faire face à des bases de comparaison plus difficiles, explique le broker. En outre, la croissance des bénéfices en France reste solide mais ralentit quelque peu, avec des vents contraires croissants sur les résultats, notamment la TVA, les dépenses de location de tours et les coûts de gros.