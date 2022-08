iliad maintient au 2ème trimestre son profil de croissance unique en Europe

(Boursier.com) — Les résultats du 2ème trimestre 2022 viennent confirmer dans la durée la forte dynamique de croissance que connaît le Groupe iliad depuis 2019. Fort d'un positionnement différenciant, qui associe des offres innovantes dotées du meilleur rapport qualité/prix au déploiement de réseaux de dernière génération, le Groupe enregistre de très bonnes performances commerciales et voit sa rentabilité s'améliorer. En France, sur le 1er semestre 2022, iliad est ainsi no1 sur les recrutements Fixe et Mobile.

Le Groupe reste vigilant face à la volatilité actuelle des marchés financier et énergétique et a récemment renforcé ses capacités de financement tout en veillant à sécuriser le prix et les volumes de ses approvisionnements...

Au 2ème trimestre 2022, le Groupe iliad a enregistré comme au 1er trimestre une forte croissance de son parc d'abonnés dans chacune de ses trois géographies, ainsi qu'un niveau élevé de satisfaction abonnés.

La croissance organique pro forma du chiffre d'affaires Groupe atteint ainsi 6,6% au 2ème trimestre et 7,8% hors impacts réglementaires en Pologne. Les ventes progressent de 7,1% en France, de 16,8% en Italie et de 1,8% en Pologne en dépit des impacts réglementaires qui restent sans conséquences sur la rentabilité (avec un chiffre d'affaires en hausse de 6,4% hors impact réglementaire). Avec ces résultats, iliad est l'opérateur qui enregistre la plus forte croissance en Europe parmi le top 15 des groupes Télécom.

En France, Free a au 2ème trimestre de nouveau terminé 1er en termes de recrutement de nouveaux abonnés sur le Fixe (+67.000 nouveaux abonnés) et affiche une belle performance sur le Mobile (+120.000 nouveaux abonnés nets, dont 233.000 nouveaux abonnés 4G/5G). Porté par l'étendue de son réseau Fibre et la qualité de ses produits, Free reste leader, selon nPerf, de l'Internet Fixe en France au 1er semestre et maintient sa position de 1er alternatif Mobile sur les débits 4G ;

En Italie, dans un contexte extrêmement concurrentiel, nous avons enregistré ce trimestre 257.000 nouveaux abonnés Mobile. iliad Italia maintient sa position de leader en termes de recrutement de nouveaux abonnés Mobile sur le marché. La performance commerciale sur le Fixe est bonne, avec 68.000 abonnés recrutés depuis le lancement de l'offre ;

En Pologne, le rapprochement entre Play et UPC est effectif depuis le 1er avril et le Groupe est concentré sur la réalisation des synergies. Dans ce contexte, le Groupe enregistre une forte croissance de sa base d'abonnés mobiles postpayés (+82.000). Sur le segment du Fixe, le Groupe a enregistré une croissance de 41.000 nouveaux abonnés nets.

L'EBITDAaL du Groupe au 1er semestre 2022 est en croissance organique pro forma de 10,1% (+12,8% publié) à 1,58 milliard d'euros grâce notamment à l'Italie (+82 millions d'euros) et la France (+71 millions d'euros). Le cash-flow opérationnel s'améliore fortement (+44% ou 158 millions d'euros) grâce notamment à la France et dans une moindre mesure l'Italie. La priorité du Groupe en termes d'investissements reste d'étendre et de densifier la couverture de ses réseaux mobiles dans ses trois géographies, de maintenir un rythme soutenu de déploiement de la Fibre et de connecter en très haut débit ses nouveaux abonnés et entreprises clientes.

Le 20 juin, le Groupe a annoncé un accord pour la cession de 50% de son réseau FTTx en Pologne à Infravia. Cet accord, qui est dans l'attente de l'approbation des autorités locales, permettra à iliad d'accélérer son programme de convergence en Pologne et d'accompagner la digitalisation des usages des particuliers et des entreprises.

Le Groupe a par ailleurs pris des initiatives stratégiques destinées à renforcer son potentiel de croissance à moyen et long terme et à acquérir de nouvelles compétences. En Italie, nous avons signé en avril un accord de partage de réseaux dans les zones peu denses avec WindTre, destiné à accélérer le déploiement du réseau mobile d'iliad Italia. En Pologne, l'acquisition début juillet de la société Redge, un des leaders en Europe de l'Est et Centrale des technologies OTT, vient rajouter une expertise majeure au Groupe dans un domaine d'activité complexe et en forte croissance. En France, le lancement de notre partenariat commercial mi-juin avec Certideal, un des leaders français du reconditionnement de smartphones, vient renforcer notre stratégie commerciale tout en soutenant notre démarche environnementale.

A fin juin 2022, le levier financier s'établissait à 3,1x, en hausse par rapport au levier financier fin 2021 compte tenu de l'acquisition d'UPC en Pologne pour 1,55 milliard d'euros le 1er avril. Le 27 juillet, le Groupe a annoncé avoir finalisé un large programme de financement à moyen terme pour 5 milliards d'euros auprès d'un large pool de banques internationales permettant de couvrir tous les besoins du financement et notamment le paiement des fréquences 5G en Italie fin septembre.

Thomas Reynaud, DG du Groupe iliad, a commenté : "Le Groupe iliad annonce ce matin avec fierté et humilité de très bons résultats dans ses trois pays d'implantation. Fierté car nous avons su développer un modèle de croissance unique parmi les opérateurs Télécom pan-européens. Humilité car ces très bons résultats sont le résultat d'années d'investissement dans nos réseaux et dans notre politique d'innovation. Nous avons tous les atouts, notamment stratégiques et financiers, pour, malgré les aléas internationaux actuels, continuer de grandir."